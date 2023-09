SPIEGEL: In einem aktuellen Zwischenbericht des Uno-Sekretariats zu den nachhaltigen Entwicklungszielen heißt es: »Wir müssen die Alarmglocken schlagen!« Warum?

Steiner: Wir leben in einer Zeit, in der sehr vieles nicht nach Plan läuft. Die Rückschläge aus der Coronapandemie geraten vielleicht in den reicheren Ländern schon in Vergessenheit, aber in den ärmeren Ländern sind die Schockwellen noch immer deutlich zu spüren. Hinzu kommt der Krieg in der Ukraine, der zu steigenden Lebensmittelpreisen weltweit führt. Die Zahl der Menschen, die in extremer Armut leben, Hungersnöte, bewaffnete Konflikte, die volkswirtschaftlichen Rahmenbedingungen, all das hat sich drastisch verschlechtert. Viele Ziele, die wir uns vorgenommen haben, werden wir bis 2030 nicht erreichen. Das zeichnet sich inzwischen ab.