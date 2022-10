Armutsbericht der Weltbank Die Zukunft von Milliarden Menschen steht auf dem Spiel

In den Jahren zwischen 1990 und 2019 war die extreme Armut weltweit stark gesunken. Der Fortschritt verlangsamte sich allerdings ab 2014, und nun ist die Ausgangslage schwierig: Extreme Armut konzentriert sich in jenen Teilen der Welt, in denen sie besonders schwer zu bekämpfen ist, in Subsahara-Afrika, in Konfliktgebieten und in ländlichen Regionen. 60 Prozent aller Menschen in extremer Armut leben in Subsahara-Afrika – 398 Millionen, mehr als in jeder anderen Region. Die Armutsrate liegt dort bei 35 Prozent und damit weltweit am höchsten.

Der Bericht der Weltbank spricht sich für eine verstärkte globale Zusammenarbeit aus, um arme und vulnerable Menschen zu unterstützen. Die Experten empfehlen außerdem konkrete politische Schritte: Demnach seien Maßnahmen nach dem Gießkannenprinzip zu vermeiden, stattdessen seien gezielte Transfers von Bargeld an die Armen angebracht. Die Hälfte aller Energiesubventionen in den Ländern mit mittleren und niedrigen BIP kommen den reichsten 20 Prozent der Bevölkerung zugute, die am meisten verbrauchen. Außerdem müssten sich Regierungen stärker auf langfristiges Wachstum konzentrieren, also in Bildung, Forschung, Entwicklung und Infrastruktur investieren.