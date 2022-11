Asean, G20, Apec In Südostasien trifft sich die Welt

Asean in Phnom Penh, G20 in Nusa Dua auf Bali, Apec in Bangkok. Bei diesen drei internationalen Treffen in Südostasien kommen derzeit und in den kommenden Tagen Spitzenpolitiker der mächtigsten Nationen der Welt zusammen. US-Präsident Joe Biden hat sich bereits beim Asean-Gipfel in der kambodschanischen Hauptstadt geäußert und wird dann auf Bali zum ersten Mal seit Amtsantritt den chinesischen Staatschef Xi Jinping treffen.