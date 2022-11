Lawrow dürfte mit seinen Äußerungen auch den Ton für eine Konfrontation zwischen Russland und westlichen Staats- und Regierungschefs auf dem G20-Gipfel der führenden Industrie- und Schwellenländer auf Bali am Dienstag und Mittwoch vorgeben. Er wird dort die russische Delegation leiten – bei dem ersten Treffen dieser Art seit dem russischen Einmarsch in die Ukraine im Februar. Präsident Wladimir Putin nimmt nach russischen Angaben nicht teil. Dagegen will der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj eine Videoansprache an das Treffen im Ferienort Nusa Dua richten. Beim Asean-Treffen in Kambodscha konnten sich die zehn Mitgliedsländer hingegen nicht auf eine Videoansprache Selenskyjs einigen.