Nach den heftigsten Kämpfen zwischen Armenien und Aserbaidschan seit 2020 haben die Streitkräfte beider Länder sich am Donnerstag zunächst an eine Waffenruhe gehalten. Die Gefechte an der Grenze seien »dank des Beitrags der internationalen Gemeinschaft« in der Nacht zu Ende gegangen, teilte Armeniens Nationaler Sicherheitsrat mit. Aserbaidschan äußerte sich bislang nicht dazu.