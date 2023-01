»Durch diese Blockade kommt nichts, aktuell gar nichts. Keine Lebensmittel, keine Güter. Nichts dergleichen«, erzählt Anna Aridzanjan. Sie ist Journalistin bei »t-online«, stammt aus Armenien und hält engen Kontakt zu den Menschen in Bergkarabach. »Das einzige, was in den vergangenen 28, 29 Tagen der Blockade tatsächlich durchgelassen wurde, waren drei Krankentransporte mit schwerstkranken Patienten aus Arzach. Sie wurden in Krankenhäuser in Armenien selbst verlegt, weil sie spezielle Behandlung brauchten, für die es gerade keine Möglichkeiten gibt«.