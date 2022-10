Carter kam 1954 in Philadelphia zur Welt. Bereits in den Neunzigerjahren übernahm er einen führenden Posten im Verteidigungsministerium, danach ging es mit seiner Karriere im politischen Washington weiter bergauf. Er studierte zuvor an den Elite-Universitäten Yale, Oxford und Harvard unter anderem Physik und lehrte später an verschiedenen Unis.

Seine Familie teilte mit, Carter habe nichts mehr geliebt, als Zeit bei der Truppe zu verbringen. Oft habe er mit seiner Frau Stephanie die US-Streitkräfte im Irak und in Afghanistan besucht. Parteipolitik habe er stets beiseite gelassen und insgesamt fünf Präsidenten gedient – republikanischen und demokratischen.