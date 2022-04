Das Buch der Kriegsverbrechen wird dieser Tage fortgeschrieben, Seite um Seite, und ein ganzes Kapitel wird heißen: Mariupol. Im Stahlwerk der Küstenstadt am Asowschen Meer sitzen Hunderte, womöglich Tausende Menschen fest, attackiert von russischen Truppen, fast Tag und Nacht: vom Meer her, vom Boden aus, und wohl auch mit bunkerbrechenden Bomben aus der Luft.

Aus: DER SPIEGEL 18/2022 Die Schatten der Vergangenheit Vor dem Ukrainekrieg lehnten die Grünen Waffenlieferungen in Krisengebiete ab. Jetzt nicht mehr. Waren sie nie eine so friedliebende Partei, wie alle glaubten? Lesen Sie unsere Titelgeschichte, weitere Hintergründe und Analysen im digitalen SPIEGEL. Zur Ausgabe

Azovstal, Asow-Stahl, heißt das Hütten- und Walzwerk, eine Industrieanlage auf acht Quadratkilometern Gelände, für den Laien undurchschaubar bebaut, ein Gebirge aus Gebäuden, über denen Rauchfahnen stehen, auch in Friedenszeiten. Das Areal unterkellert von einem Labyrinth aus Schächten, Tunneln und Bunkern, wo jetzt irgendwie die letzten Verteidiger von Mariupol ausharren.

Ukrainische Soldaten halten die Stellung, gemeinsam mit Kämpfern des berüchtigten Asow-Regiments. Viele Militärs sollen verwundet sein, etliche schwer. Unter ihren Schutz haben sich Familien in unbekannter Zahl begeben, Zivilisten, Kinder, Alte. Sie flüchteten in die Anlage, als man sich in der Stadt noch bewegen, als man das Stahlwerk noch betreten und verlassen konnte. Sie kamen über den Kalmius-Fluss, um dem Krieg zu entgehen, aber nun ist aus dem Schutzraum eine Falle geworden. Alles ist ungewiss. Wie lange das Wasser noch reicht, das Essen, der Strom. Wann die Angreifer das Gelände erstürmen.

Alle Appelle an die russische Führung, die Belagerung zu beenden, und es gab derer viele, haben nichts gefruchtet. Humanitäre Korridore für die Evakuierung der Zivilisten werden alle paar Tage neu verabredet und von russischer Seite dann doch wieder aufgekündigt oder sogar für Attacken ausgenutzt. Der dritte Weltkrieg ist für die Eingeschlossenen von Asow-Stahl keine abstrakte Bedrohung; er hat für sie längst begonnen. Weit weg, in Moskau, am langen Tisch im Kreml belehrte der Hausherr Wladimir Putin den Gast dieser Woche, Uno-Generalsekretär António Guterres, darüber, dass in Wahrheit alles ganz anders sei. Dass die Welt über die Lage in Mariupol falsch informiert werde. Die Stadt sei »befreit«, ließ Putin wissen, und folglich müsse dort auch keine militärische Operation mehr stattfinden. Die Wahrheit, sie ist wirklich das erste Opfer des Krieges. Aber der Spruch führt auch in die Irre.

Es gibt, im Krieg, sehr wohl noch Wahrheit, und zwar die der Opfer. Reporter in Kriegsgebieten machen diese Erfahrung immer wieder: dass zivile Opfer kaum je lügen. Sie mögen sich über Einzelheiten täuschen, Orte und Zeiten manchmal durcheinanderbringen, sie mögen sich an Details falsch erinnern und manchmal auch Gehörtes und Selbsterlebtes nicht klar trennen, aber bewusst die Unwahrheit sagen Opfer in aller Regel nicht. Die Täter hingegen lügen fast immer. Sie haben, anders als ihre Opfer, viel zu verbergen und zu verlieren. Sie müssen ihr Handeln rechtfertigen, und sei es nur vor sich selbst. Und die schlimmsten Gräueltaten würden sie gern ganz vertuschen, spurlos vergessen machen, am besten auch gleich von der eigenen Seele löschen. Aber dieser Krieg kann nicht gelöscht werden. Es werden sich Menschen rechtfertigen müssen, nicht nur vor sich selbst, für Exekutionen und Folterungen, für Massaker und Massengräber in der Ukraine. Und für Mariupol.

Dort finden in diesen Tagen und Stunden Kriegsverbrechen statt, womöglich Verbrechen gegen die Menschlichkeit, darüber werden internationale Gerichtshöfe zu befinden haben. Unbeteiligte, verwundete, geschundene Opfer werden an der Flucht gehindert und von einer angreifenden Armee vorsätzlich grausam behandelt. Sie werden, obwohl gefangen, ausgehungert und praktisch wehrlos, weiter mit Bomben und Granaten bestrichen, ohne Gnade. Es gibt dafür noch keine gerichtsfesten Beweise. Auch haben unabhängige Medien und internationale Organisationen keinen Zugang zum Stahlwerk. Aber es gibt jetzt Stimmen aus dem Inneren. Die Wahrheit der Opfer.

Spärliche Meldungen drangen bisher nach draußen, wenige Videos, Kurznachrichten, Chats aus der vom Krieg isolierten Welt des Untergrunds von Asow-Stahl, wo Mobiltelefone lebensgefährlich sind, weil der Feind sie orten kann. Dennoch konnten SPIEGEL-Reporterinnen und -Reporter Kontakt herstellen zu Menschen im Stahlwerk. Sie kommunizierten mit Insassen, die damit rechnen müssen, nicht mehr lange zu leben. Mit anderen, die dieser furchtbarsten Form der Belagerung gerade noch entkommen sind. Mit ehemaligen Direktoren und heutigen Konzernchefs, die die Topografie dieses Schlachtfelds erklären können. So entsteht ein Bild der Lage, mit Lücken, die durch Recherche derzeit nicht zu schließen sind, aber es ist wenigstens ein Phantombild dessen, was in Mariupol gerade geschieht. Die Aussagen der Zeuginnen und Zeugen werden im Folgenden dokumentiert. Die Textstücke fügen sich zu einer dramatischen Erzählung: In Mariupol, im Stahlwerk dort, reißen russische Soldaten gerade die Grenze zwischen Wirklichkeit und Albtraum ein. Und wenn die tödliche Belagerung nicht sofort endet, werden die Namen Asow-Stahl und Mariupol im großen Buch der Kriegsverbrechen zu jenen zählen, die die Menschheit nicht mehr vergisst.

Wie lautet Ihr voller Name, was ist Ihr Dienstgrad? Michail Aleksandrowitsch Werschinin, Hauptmann der Streifenpolizei des Bezirks Donezk, seit 2015 im Dienst. Wie ist Ihre Familiensituation? Warum wollen Sie das wissen? Normal. Was ist Ihre Rolle bei der Verteidigung Mariupols? Hoffentlich eine wichtige. Das kann ich momentan nicht genau sagen. Seit wann sind Sie auf dem Gelände von Asow-Stahl? Am 7. April wurde ich hergebracht, als ich verwundet wurde und hier im Krankenhaus operiert werden musste. Wo halten Sie sich auf dem Gelände auf? Kein Kommentar. Im Bunker.

Bild vergrößern Autorin und Kämpferin Valerjia

»Die Bedingungen sind schrecklich. Es gibt ein Krankenhaus auf dem Gelände, aber wir werden durchgehend bombardiert oder mit Artillerie beschossen. Die Ärzte operieren mit einer Taschenlampe, weil es keinen Strom gibt. Die Krankenschwestern und Sanitäter arbeiten rund um die Uhr. In unser Lazarett werden Soldaten gebracht, denen Gliedmaßen fehlen oder die Schrapnellwunden haben. Es gibt keine Medikamente, keine Narkosemittel, keine Antibiotika. Selbst wenn eine Operation erfolgreich ist, ist das Risiko groß, dass die Menschen Wundbrand bekommen oder eine Blutvergiftung. Viele Soldaten werden nur überleben, wenn man sie sofort evakuiert. Andere sterben vor unseren Augen. Es gibt nicht genug Lebensmittel, nicht genug Wasser. Wir wissen nicht, wovon wir die Verletzten ernähren sollen. Die Kämpfer haben ihrem Land gedient – nun lässt man sie allein. So sollte es nicht sein. Die Soldaten haben für ihr Land gekämpft. Nun sollte ihr Land für sie kämpfen.«

»Die ganze Welt hat uns gewarnt, dass Russland die Ukraine überfallen würde. Aber wir haben es nicht geglaubt. Wir dachten: Vielleicht gibt es Angriffe im Osten – aber ein echter Krieg? Selbst einen Tag vor der Invasion waren wir sicher, dass nichts passieren würde. Wir waren Narren. Metinvest, die Firma, zu der Asow-Stahl gehört, hat trotzdem einige Vorkehrungen getroffen. Seit 2014 herrscht Krieg im Osten der Ukraine, es gab auch immer wieder Explosionen in der Nähe von Mariupol. In Awdiiwka, in der Nähe von Donezk, mussten unsere Arbeiter einmal eine Zeit lang in Bunkern leben. Für einen solchen Fall wollten wir uns auch in Mariupol vorbereiten. Wir haben die Vorräte in Asow-Stahl aufgestockt: Wasser und Lebensmittel dorthin gebracht. Wir dachten, Reserven für drei Wochen würden genügen. Dass der Krieg Monate dauern könnte – das konnten wir uns damals nicht vorstellen. Die Bunker können etwa 4.000 Menschen fassen. Als die Invasion begann, war für uns klar: Jeder, der Schutz sucht, ist dort willkommen. Nicht nur unsere Mitarbeiter flüchteten ins Werk, sondern auch Leute aus der Umgebung. Zivilisten, Frauen, Kinder. Viele sind noch immer dort und von russischen Truppen eingeschlossen. Aber wenn es die Bunker in Asow-Stahl nicht gegeben hätte, wären sie jetzt vielleicht tot.

Asow-Stahl hatte vor dem Krieg 11.000 Mitarbeiter. Mit 4500 sind wir in Kontakt oder wissen zumindest, wo sie sich aufhalten. Einige sind noch immer in den besetzten Gebieten, aber wenigstens in Sicherheit. Andere haben es geschafft, Mariupol zu verlassen. Über die restlichen 6500 wissen wir nichts. Ich hoffe, dass sie am Leben sind und dass es ihnen gut geht. Die ersten Wochen hatten wir noch Kontakt zu den Menschen im Stahlwerk. Es gab Strom, an einige Mitarbeiter hatten wir Satellitentelefone verteilt. Jetzt ist die Verbindung praktisch abgerissen, ich weiß nicht einmal, wie viele Menschen noch im Werk sind. Aber ich glaube, dass es viele sein müssen. Ich hatte in den ersten Tagen des Krieges Sorge, dass das Werk von einem Geschoss getroffen werden könnte. In unserer Fabrik gibt es Behälter, die unter Druck stehen, es werden giftige Stoffe gelagert. Wären sie explodiert, hätte das eine Katastrophe ausgelöst. Als die Kämpfe näher rückten, haben unsere Mitarbeiter die Technik gestoppt, und alles aus der Schusslinie gebracht, was sie konnten. Und das unter ständigem Bombardement und in Lebensgefahr! Für mich sind sie Helden.

Die Russen behaupten, es gebe riesige Katakomben unter dem Stahlwerk, aus denen die Kämpfer operieren. In Wahrheit ist das alles ein Fake. Klar, jede Fabrik hat Tunnel für Kabel oder Rohrleitungen. Aber das sind keine ausgeklügelten Anlagen, in denen man sich frei bewegen oder gar leben kann. Glauben Sie das nicht. Wir bitten die Besatzer darum, die Frauen und Kinder gehen zu lassen. Ihnen eine Möglichkeit zu geben zu fliehen. Wаs in Mariupol passiert, ist eine Katastrophe.«

Bild vergrößern Polizistn Werschinin (links)

Warum ist es so schwierig für Ihre Feinde, Asow-Stahl zu erobern? Entschuldigen Sie, wenn ich das sage: Weil es von Männern mit Eiern verteidigt wird. Es handelt sich auch um einen strategisch wichtigen Ort, der zu Zeiten der Sowjetunion gebaut wurde, als ein Nuklearkrieg erwartet wurde. Wer ist noch bei Ihnen? Nicht direkt bei uns, aber ebenfalls auf dem Gelände sind Zivilisten, einige Hundert Zivilisten inklusive Kinder und Babys. Hier sind verschiedene Einheiten, die ich nicht nennen werde, aber die Marine ist dabei. Das Asow-Regiment stellt die größte Einheit des Widerstands. Sie sind das Rückgrat. Es gibt hier Verwundete, viele Verwundete. Sie brauchen dringend medizinische Hilfe, weil sie schwere Verletzungen haben und es hier nicht die richtigen Bedingungen gibt, ihnen zu helfen. Soweit ich weiß, ist ein verwundeter Soldat nach der Genfer Konvention kein Kämpfer, sondern eine Person, die medizinische Behandlung braucht. Haben Sie noch Hoffnung? Wir haben immer Hoffnung. Ohne Hoffnung gäbe es keinen Widerstand. Wie lange können Sie noch durchhalten? Solange es geht. Die Leute hier kennen ihre Aussichten sehr gut. Falls jemand irgendwo draußen im Land denkt, dass wir auf die Kapitulation hoffen, dann ist das nicht wahr. Natürlich will niemand sterben, aber wenn es nötig ist, werden die Leute es hier tun. Sie tun es bereits, in jeder Stunde, in jeder Minute kämpfen die Leute gegen den Feind.

Bild vergrößern Stahlwerker Otscheretin Foto: privat

»Schon als sehr junger Mann war für mich klar, wo ich einmal arbeiten möchte. Ein Drittel der Stadtbewohner von Mariupol war in den Stahlwerken Asow und Iljitsch beschäftigt. Ich wollte immer mit Stahl und Feuer arbeiten. Unser Teilwerk allein war eineinhalb Kilometer lang und 500 Meter breit. Das sind etwa zehn Prozent der Gesamtfläche von Asow-Stahl. Unser Werk gehörte zu den neueren Teilen von Asow-Stahl, es war 1973 eröffnet worden. Unter meiner Leitung war es eines der größten Stahlwerke Europas – und dabei extrem sicher. Die Gebäude entstanden zu einer Zeit, in der man ständig mit einem dritten Weltkrieg rechnen musste. Deswegen wurden sehr gute Bunker gebaut. Das Ziel war, im Falle der Zerstörung der Produktion zumindest die Experten zu retten, es ging um ihr Wissen. Es gab bei uns zwei mindestens fünf Meter tiefe Bunker – mit Duschen, Toiletten, Umkleiden, einfachen Betten, einem Generator und zwei verschiedenen Zugängen – für jeweils 150 Personen. Dort konnten also insgesamt 300 Menschen Schutz finden. Alle Werke bei Asow-Stahl verfügen über eigene Bunker, insgesamt wohl so um die 50. Dort kann man gut 50 Tage überleben, wenn man genügend Vorräte hat. In den ersten Tagen der Bombardierung von Mariupol, also nach dem 24. Februar, sah ich, wie immer mehr Bewohner des linken Ufers (des Kalmius-Flusses, er mündet westlich der Anlage in das Asowsche Meer, d. Red.) in Richtung Asow-Stahl zogen. Viele wussten von den Bunkern dort, die ehemaligen Arbeiter sowieso. Als die Bombardierungen nach dem 28. Februar heftiger wurden, machten sich Massen auf den Weg. Sie gingen zu Fuß oder fuhren mit dem Auto auf das Gelände, die Werktore waren geöffnet. Als am 17. März die Brücken über den Fluss bombardiert wurden, waren bereits 4000 Menschen in den Asow-Bunkern. Danach war es sehr schwierig, dort noch rauszukommen, vor allem für Leute mit kleinen Kindern. Es gab ja ständig Beschuss und die Wege zum Werktor waren weit, bei einigen Bunkern sechs bis zehn Kilometer. Ich war selbst bis zum 11. März noch jeden Tag auf dem Werksgelände. Seit dem 2. März habe ich Brot und Wasser für Bedürftige ausgefahren mit meinem Renault Logan. Ich habe auch Fotos gemacht, musste die meisten aber leider löschen, aus Angst vor Kontrollen durch russische Soldaten auf unserer Flucht.

Die Bunker in Asow-Stahl sind nicht miteinander verbunden, aber es ist trotzdem möglich, auf dem Gelände unterirdisch von einem Werk in ein anderes zu gelangen. Es gibt übermannshohe Kabelschächte, Trassen für Stromleitungen und Heizrohre, diese Verbindungen sind auf dem Gelände in bis zu vier Ebenen übereinander geschichtet. Das alles reicht 20 bis 30 Meter in die Tiefe. Ich gehe davon aus, dass noch etwa 1200 Zivilisten in den Bunkern sind. Das ist aber nur eine Schätzung, auf Grundlage der Zahl am Anfang und der Lage danach. Ich habe 38 Jahre lang im Stahlwerk gearbeitet, bevor man mich 2016 gebeten hat, Vorsitzender der Bezirksverwaltung im Stadtteil Liwobereschnyj zu werden – also auf dem linken Ufer. Ich hatte dort ja selbst seit Jahrzehnten gelebt. Wir haben viel erreicht in den fünf Jahren meiner Arbeit dort, drei Parks gebaut, die Straßen asphaltiert, die Straßenlampen mit LED nachgerüstet. Es gibt neue Stadtbusse mit Klimaanlagen, 5000 Bäume wurden gepflanzt, Schulen, Kindergärten, Schwimmbäder renoviert, auch das Kulturhaus. Jetzt ist alles, einfach alles, zerstört. Ich kann darüber nicht sprechen, ohne zu weinen.«

»Ich war noch nie in Mariupol. Aber ich hoffe, dass ich die Stadt eines Tages besuchen kann, wenn wir gewonnen haben und sie wieder aufgebaut ist. Am 28. Januar brach meine Mutter zu einem Einsatz dorthin auf. Sie ist Sanitäterin bei einer Einheit, die die Industrieanlagen bewacht. Ich hatte ein ungutes Gefühl, aber Mama beruhigte mich. Sie sagte mir, die Soldaten, die sie betreut, seien nicht in Mariupol, um zu kämpfen: Sie sollten nur den Betrieb überwachen und hatten sogar die Anweisung, sich zurückzuziehen, falls der Krieg beginnt. Aber als es dann wirklich passierte, mussten sie auch kämpfen.« Der Krieg war ein Schock für uns. Am 24. Februar wurde ich wach, weil meine Mutter aus Mariupol anrief. ›Es hat begonnen‹, hat sie gesagt, ›sie bombardieren schon‹. Ich erfuhr erst Ende März, dass sie im Stahlwerk ist. Wann sie dort ankam, weiß ich nicht. Ich habe versucht, herauszufinden, wo genau sie sich im Werk aufhält, aber man erklärte mir, dass es ihr schaden könnte, wenn ich ihre Position kenne. Also habe ich aufgehört zu fragen. Bis vor Kurzem versicherte Mama mir, dass sie genug Nahrung und Wasser hätten. Aber heute hat sie geschrieben, dass beides zur Neige geht. Das war zu erwarten, denn die Kanäle, über die sie einst Nachschub bekamen, gibt es nicht mehr. Früher oder später werden ihre Vorräte enden. Von Anfang an war das Werk ohne Wasser. Mama hat ihre Haare mit Regenwasser gewaschen. Alle zwei Wochen konnte sie auch ihren Körper reinigen.

Sie sagt nicht, wie viele Menschen um sie herum sind. Aber aus dem, was ich höre, schließe ich, dass es einen gemeinsamen Raum für Frauen und Männer gibt, wo sie auch schlafen. In einem anderen Zimmer werden Verletzte versorgt. Wenn ich es richtig verstehe, verlässt nun niemand mehr das Werk, weil sie pausenlos bombardiert werden. Vom Meer und aus der Luft. Nach meinem Verständnis gibt es irgendwo auf dem Gebiet des Werks ein Krankenhaus, aber es hat nur wenige Plätze. Sobald es jemandem besser geht, bringt man ihn in den Bunker zurück. Dort wechselt meine Mutter dann die Verbände.

»Meine ganze Familie ist Asow-Stahl sehr verbunden. Vergangenes Jahr hat der Mutterkonzern Metinvest einen Preis an uns verliehen, weil es 16 Mitglieder unserer Familie bei Asow auf insgesamt 285 Dienstjahre gebracht haben. Ich selbst habe von 1984 bis 2011, also 27 Jahre lang, bei Asow gearbeitet. Angefangen habe ich direkt nach meinem Wehrdienst in Afghanistan. Ich bin Elektriker und war als Brigadier im Schienenwerk für 20 Arbeiter verantwortlich. Wir haben dort rund um die Uhr Schienen und Schwellen hergestellt. Asow-Stahl verfügt ja selbst über ein großes Schienennetz. Es gab 50 Lokomotiven. Ich habe da auch zwei meiner Söhne angelernt. In unserem Teilwerk waren 2000 Arbeiter beschäftigt. In jeder Schicht arbeiteten 300 Leute. Es gab auf dem Gelände unseres Teilwerks zwei Bunker, jeweils mit zwei Zugängen, mit Toiletten, Versorgungsräumen, Bänken. Zu meiner Verantwortung gehörte es, einen dieser Bunker regelmäßig auf Funktionstüchtigkeit zu prüfen: den 40-Kilowatt-Generator, die Beleuchtung und die Belüftung. Der Generator hatte eine Füllkapazität von zehn bis zwölf Litern. Es gab einen großen Dieseltank, der stets gefüllt war mit vielleicht 100 Litern Kraftstoff. Auch an fünf oder sechs große gefüllte Wassertanks erinnere ich mich, Kapazität jeweils eine Tonne.

Ich erinnere mich, dass es neben diesem Bunker auch ein unterirdisches Auditorium gab, einen Versammlungsort für die Eingeschlossenen. Bis 2014 hat man sich kaum um die Bunker gekümmert, aber dann wurde in Mariupol ja wieder gekämpft. Deshalb wurden auch die Bunker wieder gewartet. Das hat mir mein Sohn Stanislaw erzählt, er hat nach meinem Abschied weiter im Werk gearbeitet. Ich weiß, dass die Arbeiter des Werks alle nach dem 29. Februar evakuiert worden sind. Als der Beschuss der Stadt später zunahm, wurden die Werktore geöffnet und die Menschen strömten auf das Gelände. Vielleicht liegt zu viel Aufmerksamkeit auf den Bunkern, der Untergrund von Asow-Stahl besteht ja aus wesentlich mehr: viele, viele Kilometer Kabelschächte und Wasserleitungen, in Lagen übereinandergeschichtet, jeweils zwei bis drei Meter hoch und breit.«

Wo sind Sie verletzt? In der linken Schulter. Ich wurde hier im Krankenhaus von Asow-Stahl operiert, wurde genäht. Wie viele Zivilsten sind vor Ort? Das können wir nicht sagen, weil wir sie nicht kontrollieren. Sie leben unabhängig in mehreren Gruppen. Während des Beschusses herumzulaufen und Listen von Zivilisten anzufertigen, ist unsinnig. Hier sind Kinder und kleine Babys. Auch die Zahl von Verwundeten ist momentan unklar. Welchen Anteil hat das Asow-Regiment konkret an der Gesamtkampfkraft der Verteidiger? Diese Information ist geheim. Was sind das für Menschen, die sich auf dem Gelände verstecken? Darunter sind Verwandte der Militärs, Bürger des linken Ufers, Arbeiter der Fabrik. Also – alle sind hier. Haben Sie eine Liste von Forderungen an die internationale Gemeinschaft? Wir sind nicht in einer Position, Forderungen zu stellen. Aber was hier in Asow-Stahl passiert, im 21. Jahrhundert, in einem europäischen Land, ist Blasphemie gegenüber allen Prinzipien demokratischer Staaten. Es ist ein Verstoß gegen alle konstitutionellen Normen, alle moralischen Prinzipien. Wir stellen keine Forderungen, sondern bitten die Gemeinschaft, die Menschen hier rauszuholen – jetzt. Wie fühlen Sie sich gerade? Wissen Sie, ich fühle mich wie jemand, der gegen eine Wand schlägt, eine sehr dicke Wand, und ich komme einfach nicht durch. Ich schlage und schlage und pralle zurück. Wir haben viele Nachrichten gesendet, doch bisher gab es keine Antwort. Nichts. Wenn wir wenigstens die Evakuierung von Zivilisten, die Evakuierung von Verwundeten beginnen könnten. Das muss geschehen. Verwundete gelten nicht als Kämpfer und hier sind so viele von ihnen. Wenn das passiert, kommen wir unseren Wünschen einen großen Schritt näher. Das wäre großartig. Ist es möglich, mit Zivilisten in Asow-Stahl zu sprechen? Es gibt überhaupt keine Verbindung zum Internet. Nur an bestimmten Orten. Zivilisten haben überhaupt keine Verbindung. Einen Zivilisten an einen Ort mitzunehmen, wo es Handyempfang gibt, ist extrem gefährlich, weil an sieben Tagen 24 Stunden lang bombardiert und geschossen wird. Kurze Momente der Stille werden von Bombardierungen aus der Luft unterbrochen. Deswegen können wir das nicht organisieren. Sie werden mit diesen Menschen sprechen können, wenn sie hier herauskommen, so Gott will.

»Manchmal hat Mama kurz Internet, dann schreibt sie sofort. Beim letzten Mal war sie völlig verzweifelt. Sie schrieb: ›Jeder hier ist wie ein Zombie, es ist schrecklich.‹ Ich habe einen Psychologen gefragt, wie ich Mama beruhigen kann, auch wenn wir einander nur schreiben. Er hat mir geraten, ihr kleine Aufgaben zu geben, auf die sie sich konzentrieren soll. Zum Beispiel: Finde drei rote Dinge im Zimmer oder: Such vier quadratische Objekte. Ich habe ihr dann die Aufgabe gegeben, ihren Bunker zu fotografieren. Das hat sie bereitwillig gemacht. Ich stelle die Fotos auf Facebook, damit die Welt sieht, wie schlecht es den Menschen in Asow-Stahl geht. Mama fragt ständig, wann man sie retten wird. Oder ob es Pläne gebe, die Blockade des Stahlwerks zu durchbrechen. Sie sagt, im Moment werde das Stahlwerk ununterbrochen bombardiert, sie höre es deutlich. Sie fürchtet sich auch vor Chemiewaffen. Sie hat Angst, dass man die Zivilisten evakuiert – und die anderen Militärangehörigen umbringt.

Für die Russen ist die Asow-Einheit in dem Werk wie eine Trophäe. Sie sehen in ihr den ›Kern des Nazismus‹, und sie werden nicht ruhen, bis die Kämpfer tot sind. Meine Mutter weiß das. Seit vergangenem Montag oder Dienstag hat der Beschuss noch einmal stark zugenommen. Die Russen begannen, schwere Bomben aus der Luft abzuwerfen. Meine Mutter und ihre Kollegen haben den Befehl bekommen, jetzt rund um die Uhr Helm und eine Schutzweste zu tragen. Jede Nachricht von meiner Mutter ist wichtig für mich. Aber am schönsten war, als sie mir im März, nach einer Woche des Schweigens, schrieb: ›Ich lebe.‹ Sie hat mir am 5. April sogar zum Geburtstag gratuliert. Das war für mich sehr wertvoll.«