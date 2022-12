Bei Ausschreitungen von Roma in vielen Regionen Griechenlands ist in der Nacht zum Freitag ein Polizist leicht verletzt worden. Medienberichten zufolge schossen rund 30 Randalierer in der Athener Vorstadt Aspropyrgos mit Schrotflinten auf die Beamten. Andernorts flogen Steine; Mülltonnen, Reifen und Autos wurden in Brand gesetzt. Die Demonstrationen dauern bereits mehrere Tage an.