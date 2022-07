Streit über Atomprogramm Iran lehnt Aktivierung von Überwachungskameras ab

Am Freitag hatte der Chef der Internationalen Atomenergiebehörde (IAEA), Rafael Grossi, gewarnt, das Atomprogramm schreite zügig voran und seine Behörde habe nur einen sehr beschränkten Einblick darüber, was vor sich gehe. Mit den IAEA-Kameras soll unter anderem verhindert werden, dass Iran eine Atombombe entwickelt. Die Regierung in Teheran hat in der Vergangenheit derartige Absichten bestritten.