Atombombenabwurf auf Hiroshima »Die Menschheit spielt mit einer geladenen Waffe«

Uno-Generalsekretär António Guterres hat beim Gedenken an den Atombombenabwurf auf Hiroshima vor 77 Jahren zur Abschaffung aller Atomwaffen aufgerufen. »Krisen mit ernsten nuklearen Untertönen breiten sich schnell aus – vom Nahen Osten über die koreanische Halbinsel bis hin zur russischen Invasion in der Ukraine«, sagte Guterres am Samstag bei einer Gedenkzeremonie im Friedenspark von Hiroshima. »Die Menschheit spielt mit einer geladenen Waffe«, sagte er. Er war das erste Mal seit zwölf Jahren, dass ein Uno-Chef an Hiroshimas jährlichem Gedenken teilnahm. Russland und sein Verbündeter Belarus waren nicht dazu eingeladen.