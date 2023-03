IAEA-Generaldirektor Rafael Grossi ist deshalb nach Teheran gereist. Zu Beginn der Gespräche gab es erst einmal ausführliches Lob für die andere Seite: Grossi sprach am Samstag in der iranischen Hauptstadt von »einer Atmosphäre der Arbeit, der Ehrlichkeit und der Zusammenarbeit«. Der Dialog gehe weiter, sagte er während einer gemeinsamen Pressekonferenz mit Irans Atomchef Mohammed Eslami.

Woher stammt das hochangereicherte Uran?

Irans Atomchef sagte, mit der IAEA sei ein Plan erarbeitet worden, die offenen Streitpunkte zu klären. »Wir hoffen, dass der Besuch von Grossi zu einer professionellen Zusammenarbeit in der Zukunft führen wird«, sagte Eslami. Nach seinen Worten reichert der Iran das Uran nicht über einen Reinheitsgrad von 60 Prozent an. Eslami kündigte eine internationale Atomkonferenz in Teheran an.