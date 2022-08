Hinweise auf einen bevorstehenden Durchbruch lagen jedoch auch für die aktuelle Verhandlungsrunde in Wien nicht vor. Die jüngste Runde unter Vermittlung der EU fand im Juni statt und ging ohne Einigung zu Ende.

Iran baut Anlage zur Anreicherung von Uran aus

Am Mittwoch war bekannt geworden, dass der Iran seine unterirdische Anlage in Natans zur Anreicherung von Uran ausgebaut hat. Dies berichtete die Nachrichtenagentur Reuters unter Berufung auf einen Bericht der Uno-Atomenergiebehörde IAEA.

Drei sogenannte Kaskaden mit Zentrifugen des Typs IR-6 seien erfolgreich installiert worden, hieß es laut Reuters in dem Dokument. Bei den Kaskaden handelt es sich um miteinander verbundene Zentrifugen, in denen die Konzentration vom waffenfähigen Uran-Isotopen erhöht werden kann. Der Iran plant nach eigenen Angaben zudem die Installation von sechs weiteren IR-2m Kaskaden in Natans, hieß es in dem Uno-Bericht. Für den Bau von Kernwaffen ist eine Anreicherung auf etwa 90 Prozent erforderlich. Im internationalen Atomabkommen ist eine Grenze von 3,67 Prozent festgelegt.