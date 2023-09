Nordkorea hat nach Angaben aus Seoul erneut mehrere Marschflugkörper abgefeuert. Mehrere solcher Geschosse seien von Nordkorea am Samstag in Richtung des Gelben Meeres abgeschossen worden, teilte der südkoreanische Generalstab mit. Um welche Typen es sich bei den Marschflugkörpern handelte, werde noch geprüft. »Wir haben die Überwachung und Kontrolle verstärkt und bleiben in enger Abstimmung mit den USA in äußerster Bereitschaft«, hieß es in der Mitteilung weiter.