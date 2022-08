Es mag zwar in der islamischen Welt Stimmen geben, die es für legitim befinden, einen »Gotteslästerer« hinzurichten – im Gegensatz zu Sawahiri in Kabul oder zum iranischen General Qasem Soleimani, dem Chef der Eliteeinheit der iranischen Revolutionsgarde, der am 3. Januar 2020 in Bagdad von der US-Armee liquidiert wurde. Aber weder in Europa noch in den USA wird ein solches Argument auf Zustimmung stoßen. Schon gar nicht für einen amerikanischen Präsidenten, dessen Partei sich im November einem heiklen Wahltermin stellen muss.

Der sunnitische Dschihadismus wurde während des Afghanistankriegs in den 1980er-Jahren von den Petromonarchien der arabischen Halbinsel finanziert, von der CIA ausgerüstet und instrumentalisiert – doch er entglitt schließlich jenen, die ihn angeheizt hatten: Dessen Vertreter begingen blutige Anschläge in Saudi-Arabien und dann die Massaker vom 11. September 2001 in New York und Washington. Hat sich der schiitische Dschihadismus mit dem Anschlag auf Rushdie nun ebenfalls von der Staatslogik seiner iranischen Erfinder verabschiedet?