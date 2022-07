Attentat auf Shinzō Abe »Es ist so schockierend … ausgerechnet in Japan«

Die Brutalität des Attentats auf Shinzō Abe schockiert viele Menschen in einem Land, in dem Schusswaffen strikt reguliert sind und politische Gewalt selten ist. Viele Japaner fragen sich: Wie kann so etwas bei uns passieren?