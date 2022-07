1. Shinzō Abe entstammt einer Politiker-Familie

Abe wurde 1954 in Tokio als Sohn von Shintaro Abe, dem ehemaligen Außenminister Japans, und als Enkel von Nobusuke Kishi, einem ehemaligen Premierminister, geboren. Er studierte Politikwissenschaften an der Seikei-Universität in Tokio und ging anschließend für drei Semester in die USA, um an der University of Southern California Politikwissenschaften zu studieren. Nach seinem Abschluss arbeitete er in der Wirtschaft, bevor er in die Politik wechselte.