Viel zynischer kann ein Termin kaum ausfallen. Nur drei Tage nach der Tragödie von Uvalde mit 21 erschossenen Opfern, kommt die US-Waffenlobbyorganisation National Rifle Association (NRA) zu ihrem Jahrestreffen zusammen. Die Werbeshow für Schusswaffen steigt in Houston, ebenso wie die Kleinstadt Uvalde im Bundesstaat Texas gelegen.

Nicht dabei ist der Hersteller des Sturmgewehrs, das bei dem Schulmassaker verwendet wurde. »Daniel Defense nimmt aufgrund der schrecklichen Tragödie in Uvalde, wo eines unserer Produkte auf kriminelle Weise missbraucht wurde, nicht an der NRA-Tagung teil«, erklärte das Unternehmen am Donnerstag der Nachrichtenagentur AFP.

»Wir glauben, dass diese Woche nicht der richtige Zeitpunkt ist, um auf der NRA-Tagung in Texas für unsere Produkte zu werben«, fügte das Unternehmen hinzu. Die Veranstaltung findet vom 27. bis 29. Mai in der texanischen Großstadt Houston statt. Es werden zahlreiche Politiker der konservativen Republikaner auftreten, unter ihnen der frühere Präsident Donald Trump.