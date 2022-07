Nordmazedonien hat eine weitere Hürde auf dem Weg zu einem EU-Beitritt genommen. Das Parlament in Skopje billigte am Samstag ein Abkommen mit Bulgarien. »Endlich, nach 17 Jahren, können wir den Prozess von Beitrittsverhandlungen mit der Europäischen Union starten«, sagte am Samstag Regierungschef Dimitar Kovacevski.