Aufrüstung Japan erwägt Stationierung von Marschflugkörpern

Nach Japans pazifistischer Verfassung darf das Militär nur zur Selbstverteidigung einsetzen. Das Land hat in den vergangenen Jahren seine Militärausgaben erhöht. Nach einem Besuch der US-Top-Diplomatin Nancy Pelosi in Taiwan hatten sich die Spannungen in der Region noch einmal verschärft. Peking hatte unter anderem Raketen in die Nähe von Taiwan und in Japans exklusive Wirtschaftszone abgeschossen.