Aufruf zu Protest in Pakistan »Schalten Sie Ihre SIM-Verbindung aus, nehmen Sie Gesichtsmasken mit«

Der Konflikt mündete in schweren Unruhen, nachdem der Ex-Premier am Dienstag verhaftet worden war. Zuvor hatte Innenminister Rana Sanaullah ein Verbot der PTI gefordert – und damit die Spannungen weiter erhöht.

In rund 100 Fällen muss sich Khan vor Gericht verantworten, Experten sehen das Vorgehen als politisch motiviert an. Der 70-Jährige dürfte auf eine Wiederwahl bei den für Herbst geplanten Parlamentswahlen spekulieren. Khan kam am Freitag auf Kaution frei. Im Falle einer Verurteilung könnte ihm ein politisches Amt untersagt werden.