Bidens Nationaler Sicherheitsberater Jake Sullivan betonte, das Bündnis sei vielmehr eine positive Botschaft an alle Länder in der Region und der Welt: »Wir haben uns in der Tat eng mit Verbündeten, Partnern und Ländern im gesamten indopazifischen Raum beraten«, sagte er. Man habe zudem direkt mit China gesprochen, »um ihnen zu erklären, was Aukus ist und was es nicht ist«.

Albanese sagte, das Projekt stärke die nationale Sicherheit seines Landes und die Stabilität in der gesamten Region. Die Regierung in Canberra habe in der vergangenen Woche mehr als 60 Telefonate mit Staats- und Regierungschefs unter anderem im pazifischen Raum und in Südostasien geführt, um sie über den Aukus-Pakt zu informieren. Man habe auch China ein Briefing über den U-Boot-Deal angeboten, erklärte der australische Verteidigungsminister Richard Marles, er habe aber keine Kenntnis über eine Antwort.