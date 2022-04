Die USA , Großbritannien und Australien wollen angeblich Japan für ihr neues Sicherheitsbündnis für den Südpazifik gewinnen. Wie die rechtskonservative japanische Tageszeitung »Sankei Shimbun« unter Berufung auf mehrere Regierungsquellen berichtete, hätten die drei Staaten das Hochtechnologieland Japan wegen seiner Fähigkeiten in Bereichen wie künstliche Intelligenz (KI) und Quantentechnologie informell um eine Beteiligung an dem Bündnis gebeten.

Die USA hatten das Sicherheitsbündnis für den Südpazifik im vergangenen Jahr mit Großbritannien und Australien bekanntgegeben. Es trägt in Anlehnung an die englischen Abkürzungen der beteiligten Länder den Namen Aukus.

Größte Militärexpansion seit 40 Jahren: Australien will Armee deutlich vergrößern

Innerhalb der japanischen Regierung gebe es zwar positive Stimmen bezüglich einer Beteiligung. Andererseits kooperiere Japan bereits bilateral mit den drei Aukus-Staaten, so die Zeitung. Zudem könne Japan bei Atom-U-Booten nicht kooperieren. Japan steht zwar unter dem atomaren Schutzschild der USA. Es hält aber an den Prinzipien fest, keine Atomwaffen zu bauen, keine zu besitzen und auch deren Stationierung auf dem eigenem Boden nicht zu erlauben.

Ein Hauptgrund für die Gründung des Aukus-Bündnisses ist das robuste Auftreten Chinas in der Region, das auch in Japan aufmerksam verfolgt wird. So haben etwa die Salomonen und China Anfang des Monats ein gemeinsames Sicherheitsabkommen auf den Weg gebracht, wenngleich Peking Sorgen des Westens zu beschwichtigen versuchte.