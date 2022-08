Weitere sechs Jahre Haft Myanmars Ex-Regierungschefin Aung San Suu Kyi erneut verurteilt

Human Rights Watch sieht »massiven Angriff« auf Suu Kyis Rechte

Die Nobelpreisträgerin hatte als Demokratie-Aktivistin und Freiheitskämpferin gegen die frühere Militärregierung auch international Bekanntheit erlangt. Während Suu Kyis fünfjähriger Amtszeit als Regierungschefin machte das Land nach jahrzehntelanger Militärherrschaft erste Schritte hin zu einem demokratischen Wandel. Die Rolle des Militärs blieb allerdings stark, auch kam es weiter zu Repressionen.

Beim Putsch am 1. Februar 2021 war Suu Kyi festgenommen worden. Sie befindet sich laut der Nachrichtenagentur Reuters in der Hauptstadt Naypyidaw in Einzelhaft. Der stellvertretende Asiendirektor der Menschenrechtsorganisation Human Rights Watch, Phil Robertson, sprach mit Blick auf das neuerliche Urteil gegen Suu Kyi von einem »massiven Angriff auf ihre Rechte«.