Am 24. Februar um 5 Uhr morgens hörte Ivans Mutter Yuliia P. in Kiew Knallgeräusche der russischen Artillerie. »Ich stand auf, öffnete die Fenster und hörte das Knallen wieder«, erzählte sie später der Fotografin. Ein Freund aus Stryj schrieb ihr, dass der Krieg begonnen habe. Sie weckte ihren Mann und ihre beiden Söhne, den dreijährigen Ivan und den 15-jährigen Rostik, und sagte zu ihnen: »Lasst uns packen und gehen.«

So fuhr die Familie los, in Richtung polnische Grenze. Zunächst blieben sie drei Tage bei dem Freund in Stryj, mussten immer wieder wegen des Alarms und der Sirenen in den Keller.

Irgendwann hielt es Yuliia P. nicht mehr aus, ließ sich an die Grenze bringen. Am 1. März erreichten die Mutter und ihre Söhne Hamburg, ein Onkel holte sie ab und brachte sie am nächsten Tag zur Registrierung. Zunächst kamen sie in eine Unterkunft, wo sie einen Monat lang blieben, dann in das Wohnheim, in dem sie jetzt sind. Nun suchen sie auf eigene Faust eine Wohnung, was sie stark unter Druck setzt. Auch ob sie in Deutschland bleiben möchte und für wie lange, kann Yuliia P. derzeit nicht sagen – schon gar nicht, solange ihr Mann noch in der Ukraine ist.

Veronika, 7, vermisst ihr Zimmer