Der Gang ins Ausland hat im Pandschab Tradition. Landesweit ist es der Bundesstaat mit der zweithöchsten Auswanderungsrate. In vielen Städten werben Wandgemälde für ein Studium in der Ferne. Prunkvoll angemalte Wassertanks auf den Dächern zeigen, wer es in der weiten Welt zu etwas gebracht hat. Joban Singh hatte nie die Chance auf ein Studium, nur die Arbeitskraft seiner Hände. Als sein Vater im Juni 2019 an einem Herzinfarkt starb, wurde er zum Hauptversorger der Familie.

Woher sich Joban das Geld lieh, weiß seine Mutter bis heute nicht vollständig. Freunde und Bekannte gaben ihm etwas, örtliche Geldverleiher ebenso. 7000 Euro steuerte offenbar ein Verwandter bei, der bereits in Italien lebte. Insgesamt soll Joban Singh etwa 10.000 Euro Schulden aufgenommen haben, um einmal ein besseres Leben führen zu können. Es erschien ihm offenbar als der bestmögliche Weg, um seine Familie zu unterstützen.

Die Ausbeutung nach der Ausbeutung

Als Joban Singh in Rom ankam, hatte er legale Papiere, aber keinen echten Arbeitgeber. Niemand wartete auf ihn, sein Arbeitsvertrag war gefälscht. Plötzlich hatte er als ungelernter Hilfsarbeiter in einem fremden Land fünfstellige Schulden und keinen Job. Er folgte den Ratschlägen anderer Arbeitsmigranten, denen es ähnlich ging. So kam er in die ehemalige Feriensiedlung Bella Farnia. Nach sechs Monaten lief sein Visum ab, er blieb.

Allein rund um Sabaudia sollen heute etwa 13.000 Inder leben. Vielleicht auch doppelt so viele. So genau weiß es niemand. Sicher ist, dass die gut 20.000 landwirtschaftlichen Betriebe in der Region gut zu tun haben und offensichtlich zuverlässig Personal finden. 109 Millionen Euro betrug ihr Umsatz im Jahr 2021. Fast die Hälfte der Ernte ging nach Deutschland – wie der Kohlrabi, den Joban Singh schließlich erntete.

»Die hohen Schulden für die Einreise und die falschen Papiere sind die Grundlage für alles weitere Elend«, sagt Marco Omizzolo. Durch sie würden die Arbeitsmigranten schutzlos, verzweifelt, bereit zu jedem Job. »Danach folgt die zweite Ausbeutung.« Omizzolo arbeitet als Soziologe an der Universität La Sapienza in Rom. Und er ist Aktivist, Journalist und so etwas wie eine Ein-Mann-Gewerkschaft für Erntehelfer. Seit Jahren recherchiert er, wie Arbeitsmigranten in Italien ausgebeutet werden. Er organisierte eine Demonstration mit 5000 Arbeitsmigranten. Sein Engagement hat einen hohen Preis: Omizzolo lebt unter Polizeischutz. Wer ihn treffen will, wird an einen öffentlichen Ort gelotst, dort von einem Auto abgeholt und schließlich in eine private Wohnung gebracht.