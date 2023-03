Handgreiflichkeiten im Parlament

Surabischwili zeigte sich auch solidarisch mit den Tausenden Menschen, die in der Hauptstadt Tiflis bis in den Abend hinein gegen das Vorhaben protestierten. »Ihr repräsentiert heute das freie Georgien, das seine Zukunft in Europa sieht und das niemanden diese Zukunft rauben lassen wird«, sagte Surabischwili während eines Staatsbesuchs in New York. Die Polizei ging mit Wasserwerfern und Tränengas gegen Demonstrierende vor.

Bereits am Montag war es im Parlament sogar zu Handgreiflichkeiten zwischen Abgeordneten von Georgischer Traum und der Opposition gekommen. Hunderte hatten parallel vor dem Gebäude demonstriert.