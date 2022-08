Ex-Landwirtschaftsminister Christian Schmidt von der CSU ist als Top-Diplomat in Diensten der Vereinten Nationen in Bosnien-Herzegowina. Sein Wutausbruch bei einer Pressekonferenz zeigt ihn wenig diplomatisch. Das Video.

Gorazde, Bosnien-Herzegowina

Christian Schmidt, Uno-Repräsentant

»Müll, absoluter Müll! Leute, ich sitze und stehe hier nicht - ich sorge mich um dieses Land. Dies ist eine Stadt, in der Menschen ihr Leben verloren haben. Und wir sind nicht bloß hier, um politische Spiele zu spielen. Aber in diesem Land gibt es Leute, die politische Spiele spielen. Nicht Leute - sondern Politiker. Und davon habe ich die Schnauze voll.«

Dieser Ausraster sorgt für einige gehobene Augenbrauen – und macht die Runde in den sozialen Medien.

Schließlich ist Ex-Bundeslandwirtschaftsminister Christian Schmidt von der CSU seit etwa einem Jahr als Hoher Repräsentant für Bosnien und Herzegowina für die Vereinten Nationen im Balkan-Land – und damit ein hochrangiger Diplomat.

In seiner Rolle soll er die Umsetzung der zivilen Aspekte des Daytoner Friedensabkommens überwachen, das Mitte der Neunzigerjahre den Krieg in Bosnien-Herzegowina beendete.

Der Hintergrund des Ausrasters betrifft die umstrittene Wahlrechtsreform, die Schmidt durchsetzen wollte. Bei der Pressekonferenz in der Stadt Gorazde reagierte Schmidt auf die journalistische Nachfrage, warum seine Wahlrechtsreform Minderheiten diskriminiert. Bleibt die Frage, ob er wirklich spontan aus Wut heraus aus der Rolle fiel – oder mit Kalkül. Dem Amt angemessen war seine Antwort kaum.

»Stellen Sie Ihre Fragen, aber bitte nehmen Sie es so, wie ich entscheide und wie ich mit den Menschen umgehe. Tut mir leid, dass ich so offen bin – aber ich habe all diese Unterstellungen satt, die absolut falsch sind.«