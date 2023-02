Der Tod der Monarchin hat in verschiedenen Teilen des Commonwealth eine Debatte über den Verbleib ausgelöst – auch in Australien. 1999 hatte bei einer Volksabstimmung mit 55 Prozent eine Mehrheit der Australier für die Beibehaltung der Monarchie gestimmt. Der aktuelle Premier Anthony Albanese gilt als langjähriger Vertreter der Loslösung seines Landes und einer Bildung einer Republik. Möglich wäre ein Referendum zu dieser Frage.

Am 30. November 2021 wurde der Inselstaat Barbados in der Karibik eine Republik, auch in anderen Ländern der Region wächst die Kritik am Königshaus.