Kehrtwende in der Außenpolitik Australien erkennt West-Jerusalem nicht länger als Hauptstadt Israels an

Australien macht die Anerkennung von West-Jerusalem als israelische Hauptstadt rückgängig. Das teilte die australische Außenministerin Penny Wong am Dienstag in Canberra mit.

Der endgültige Status von Jerusalem müsse als Teil der Friedensverhandlungen zwischen Israel und den Palästinensern entschieden werden. »Wir unterstützen kein Vorgehen, das diese Perspektive untergräbt«, erklärte Wong. Die australische Botschaft sei immer in Tel Aviv gewesen und werde dort auch bleiben, heißt es in ihrer Mitteilung weiter . Australien stehe zu einer Zwei-Staaten-Lösung, in der Israel und ein zukünftiger Palästinenserstaat »in Frieden und Sicherheit« koexistierten.