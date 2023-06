Das Gericht wies die Klage nun in einem spektakulären Urteil ab. Die Begründung: Die Zeitungen hätten viele ihrer Behauptungen als »im Wesentlichen wahr« untermauert.

Beinprothese als Bierkrug

Roberts-Smith hatte den »Sydney Morning Herald«, »The Age« und die »Canberra Times« wegen 2018 veröffentlichter Berichte verklagt. In den Artikeln wurde seine Beteiligung an der rechtswidrigen Tötung von sechs unbewaffneten Gefangenen in Afghanistan thematisiert.