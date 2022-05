Die sozialdemokratische Labor-Partei unter dem bisherigen Oppositionsführer Anthony Albanese hat nach Zahlen des Senders ABC die Parlamentswahl in Australien gewonnen. Labor werde mindestens eine Minderheitsregierung bilden können, möglicherweise werde es auch für eine Mehrheitsregierung reichen, hieß es. Labor war in Australien seit fast zehn Jahren nicht mehr an der Macht.

Grüne schneiden überraschend gut ab

Dass es möglicherweise nicht zu einer Mehrheitsregierung reicht, liegt auch daran, dass viele unabhängige Kandidaten und die australischen Grünen (The Greens) offenbar überraschend gut abschneiden.

Rund 17 Millionen Wahlberechtigte waren dazu aufgerufen, über alle 151 Sitze im Unterhaus und die Hälfte der 78 Sitze im Senat zu entscheiden. In Australien herrscht Wahlpflicht. Berichten zufolge hat etwa die Hälfte der Australier schon im Vorfeld entweder per Briefwahl oder per frühzeitiger Stimmabgabe gewählt. Die 2,7 Millionen Briefwahl-Stimmen wurden am Samstag noch nicht ausgezählt.