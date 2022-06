Der Partner der in China seit fast zwei Jahren inhaftierten Journalistin Cheng Lei hat sich sehr besorgt über ihren Gesundheitszustand gezeigt. Er sei in Sorge wegen einer »Reihe von Gesundheitsproblemen«, unter denen seine Freundin im Gefängnis leide und die durch Einschränkungen bei der Lebensmittelversorgung verstärkt würden, sagte Nick Coyle in einem ausgestrahlten Interview mit dem Sender Sky News Autralia.