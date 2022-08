Seither steht Morrison in der Kritik. Auch in dem Gutachten sieht Premier Albanese eine »sehr klare Kritik« an den Auswirkungen auf die parlamentarische Demokratie Australiens, sagte er am Dienstag vor Reportern.

Topjurist kritisiert Folgen für Öffentlichkeit

In dem Dokument prangert der Solicitor-General Stephen Donaghue, nach Generalstaatsanwalt Mark Dreyfus der zweithöchste Jurist des Landes, an, dass die Öffentlichkeit und das Parlament nicht über die Ernennung Morrisons für die Posten informiert worden sei. Dies sei »unvereinbar mit den in der Verfassung festgeschriebenen Konventionen und Praktiken zur Bildung einer verantwortungsvollen Regierung«, heißt es darin.