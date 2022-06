Neues Kabinett in Australien vereidigt So weiblich wie noch nie

Er sei »stolz darauf, eine integrative Regierung zu führen, die so vielfältig ist wie Australien selbst«, schrieb Albanese am Dienstag auf Twitter . Nach der Vereidigung postete er dort ein Foto seiner Kolleginnen und Kollegen und erklärte, er sei stolz auf sein Team. In Canberra sagte er: »Wir haben einen Überfluss an Talenten auf unserer Seite des Parlaments.«