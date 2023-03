Ein Richter in Melbourne hat mit dem Rauswurf einer stillenden Mutter in Australien für Aufsehen gesorgt. Die Mutter hatte einem Gerichtsprozess am Donnerstag beigewohnt und wollte ihr Kind stillen, als sie der Richter des Saales verwies. Lokale Medien berichteten über den Vorfall, nun ist der Richter in Erklärungsnot.