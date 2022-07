Rettungseinsatz südlich von Sydney: Ein Frachtschiff ist nach einem Maschinenschaden in schwerer See manövrierunfähig. Eine Hubschrauberbesatzung versucht, die 21-köpfige Besatzung des Containerschiffs zu bergen. Wegen der Witterung wird der Einsatz erfolglos abgebrochen, aber später konnten drei Schlepper den Frachter in tieferes Gewässer ziehen.

Die Gegend von Sydney wurde derweil von Starkregen heimgesucht, es kam zu schweren Überschwemmungen. Am Montagmorgen retteten Helfer in Sydney zahlreiche Menschen und Tiere aus den Fluten.

Mehr als 30.000 Einwohner der Fünfmillionen-Metropole waren von Evakuierungsanordnungen oder Warnungen betroffen. In den vergangenen 24 Stunden hatte es in der Gegend in und um Sydney so viel Niederschlag gegeben, wie sonst im ganzen Jahr. Die Bewohner niedrig gelegener Gebiete erleben bereits die dritte Flut in diesem Jahr.

Colin Britton, Staatlicher Notdienst: »Gestern hatten wir einen Anstieg von anderthalb Metern pro Stunde, der sich dann auf einen Meter pro Stunde verringert hat. Das schafft Probleme rund um tief liegende Straßen und Zugangsbereiche. Wenn das Wasser erst einmal da ist, ist es sehr schwierig für die Menschen, rauszukommen und sich wegzubewegen.«

Es gäbe zu wenige Evakuierungsstraßen, zu wenig Brücken, die hoch genug gebaut seien. Sydneys Hauptdamm Warragamba ist übergelaufen, Flüsse sind über die Ufer getreten, es drohen Erdrutsche.

Paul O'Neill, Einwohner Wisemans Ferry bei Sydney: »Die Straße hier ist zusammengebrochen und wurde seit den letzten Überschwemmungen nicht repariert. Jetzt haben sie unseren Straßenzugang und die Fähre geschlossen. Wir kommen nur noch mit dem Boot nach Hause.«

Die Behörden warnen davor, Sturm und Regen werden zumindest in den kommenden Stunden noch zunehmen. In New South Wales soll es noch die ganze Woche über regnen.