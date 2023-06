Die Regierung in Canberra begründet diesen Schritt mit Sicherheitsbedenken. Man habe, so Albanese, »sehr klare Sicherheitswarnungen erhalten, die eine russische Vertretung so nah am Parlament mit sich bringen würde.« Konkreter wurde er nicht. Der Mietvertrag hatte seit 2008 bestanden.

Wie die Regierung mitteilte, gab es in dem Vertrag die Bedingung, dass binnen drei Jahren ein Neubau stehen müsse. Seitdem ist aber über einen Rohbau hinaus auf dem Gelände wenig passiert. Dies hatte zur Kündigung geführt, gegen die Russland erfolgreich klagte. Nun folgt der Regierungsbeschluss.