Dass die Kapsel fehlte, war am 25. Januar beim Entladen des Lkw bemerkt worden. Am späten Freitag (Ortszeit) hatte das Gesundheitsministerium des Bundesstaats Western Australia dann die Bevölkerung über den Vorfall informiert . Der britisch-australische Bergbaukonzern Rio Tinto, in dessen Mine die Kapsel eingesetzt worden war, hatte für den Verlust um Entschuldigung gebeten.