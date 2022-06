»Die Art und Weise, wie diese Entscheidung gehandhabt wurde, hat zu enormen Spannungen in den Beziehungen zwischen Australien und Frankreich geführt«, sagte Albanese nun. »Frankreich ist ein wichtiger Verbündeter, ein Verbündeter, an dessen Seite wir in zwei Weltkriegen gekämpft haben, und ein Verbündeter, der eine bedeutende Präsenz im Pazifik hat – und dies zu einer Zeit, in der die Spannungen im indopazifischen Raum die Zusammenarbeit mit unseren Partnern erfordern.« Der Vereinbarung seien Gesprächen mit Macron vorangegangen, sagte Albanese weiter. Der Premier dankte Macron für »die herzliche Art und Weise, in der wir eine bessere Beziehung zwischen Australien und Frankreich wiederherstellen«.