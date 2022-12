Auch Australiens Premierminister Anthony Albanese äußerte sich am Montag zum Besuch seiner Außenministerin in China. »Es ist wichtig, dass wir in Zukunft bessere Beziehungen zu unserem wichtigsten Handelspartner aufbauen«, sagte der Premier auf einer Pressekonferenz. Mitte November waren Xi und Albanese am Rande des Gipfels der Gruppe der großen Wirtschaftsnationen (G20) im indonesischen Bali zum ersten Spitzentreffen zwischen China und Australien seit sechs Jahren zusammengekommen.