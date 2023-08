Was gut ist – für Sie:

Sommer in Hamburg: Hier können Sie ihn besonders genießen

Natürlich, ich bin befangen. Als Hamburgerin finde ich die Stadt (fast) immer toll. Aber reden wir jetzt nicht übers Wetter, das langweilt nur. Reden wir über die Lieblingsplätze der SPIEGEL-Redaktion: Pontons auf der Elbe mit Matjesbrötchen und Aperol, Paddeln auf Kanälen in Wilhelmsburg, Kuchenessen in der Hafencity, eine ehrliche (und nicht hippe) Studentenkneipe in Eimsbüttel, endlose Spaziergänge durch Klövensteen – hier verraten meine Kolleginnen und Kollegen ihre Tipps für schöne Sommerausflüge .