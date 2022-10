Nie zuvor in der Geschichte hatte ein Präsident sich geweigert, das Weiße Haus zu verlassen – die nächste Parallele wäre höchstens Mary Todd Lincoln gewesen, die nach der Ermordung ihres Mannes noch fast einen Monat in der Villa gewohnt hatte. Trumps ungerührte Ankündigungen ließen die Berater im Ungewissen darüber, was er als Nächstes tun würde. Sie ignorierten seine Bemerkungen in der Hoffnung, er würde darüber wegkommen, doch sein Trotz nahm bald neue Formen an. Trump war nicht bereit, sich von irgendjemandem etwas über das Eingestehen der Niederlage gegenüber Biden anzuhören.