Spuren des Krieges in Awdijiwka bei Donezk – in einer Region der Ukraine, wo tagtäglich gekämpft wird. In seiner täglichen Videoansprache beschrieb Staatspräsident Selenskyj die dortige Lage:

Wolodymyr Selenskyj, Präsident der Ukraine:

»Die Region Donezk bleibt das Epizentrum des größten Wahnsinns der Besatzer. Hunderte sterben täglich. Der Boden vor den ukrainischen Stellungen ist übersät mit Leichen der Besatzer.«

Was genau an der Front passiert, ist allerdings schwer zu sagen. Dieser ukrainische Kommandant in Awdijiwka zeichnet ein düsteres Bild der Lage.

Maksym Morozov, Kommandant der ukrainischen Streitkräfte:

»Die Situation ist extrem schwierig. Ihr hört es selbst, es gibt ständig Kämpfe und Angriffe. Es gibt Nahkampf, Maschinengewehrkampf sowie Artillerie-Duelle. Unsere Standpunkte werden ständig bombardiert, aber auch die Stadt steht unter Beschuss. Die militärische Lage wird immer schwieriger. Trotz unserer heldenhaften Verteidigung hat der Feind einen deutlichen zahlenmäßigen Vorteil, was Soldaten und Artillerie betrifft."

Unabhängige Berichte oder Aufnahmen von Kämpfen gibt es kaum. Einen Eindruck von der vordersten Front liefern diese Bilder. Die ukrainische Armee hat die Aufnahmen veröffentlicht, sie lassen sich nicht verifizieren.

Dieses Material soll ukrainische Drohnenpiloten zeigen. Eine Drohne filmt russische Stellungen und kehrt dann zur Basis zurück. Per Tablet koordiniert sich das Militär dann mit der Artillerie. Ein weiteres Video soll einen russischen Soldaten in einem Schützengraben zeigen. Eine ukrainische Drohne wirft Sprengkörper ab – doch dem Mann gelingt es zweimal, diese wegzuwerfen. Unabhängig überprüfen lassen sich auch diese Bilder nicht. Und dennoch liefern sich einen Eindruck davon, wovor viele Menschen in der Ukraine fliehen – oder sich »evakuieren« lassen, wie die russische Seite das Bringen von Menschen in russisch-kontrollierte Gebiete nennt. Hunderttausende haben die umkämpften Regionen verlassen - aber längst nicht alle. Damit die Verbliebenen unter halbwegs erträglichen Bedingungen leben können, sind täglich Reparatureinheiten unterwegs - und beheben die Schäden an Gas-., Wasser- und Stromleitungen.