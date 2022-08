Versteigerung in Gibraltar 63 Bieter wollen festgesetzte Oligarchen-Jacht »Axioma« kaufen

Die Versteigerung der Luxusjacht eines russischen Oligarchen in Gibraltar ist auf großes Interesse gestoßen. Wie das zuständige Gericht des britischen Gebiets am Dienstag mitteilte, wurden für die »Axioma« 63 Gebote eingereicht. Die Bieterphase ist nun abgeschlossen, jetzt wird über den Käufer entschieden. Der Verkauf könnte in »zwischen zehn und 14 Tagen« abgeschlossen werden, wie das Gericht erklärte.