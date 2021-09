Streit über das Gedenken an Babyn Jar Kein Grab, nur Asche, vermischt mit Schlamm

Vor 80 Jahren erschossen die Deutschen in Babyn Jar 33.771 Juden. Es war das größte Einzelmassaker des Zweiten Weltkriegs in Europa. Warum ist der Widerstand gegen ein neues Gedenkzentrum in Kiew so heftig?