Kampf um Bachmut »Neulich ist wieder eine Granate in unserer Nähe eingeschlagen«

Normalität gibt es hier nicht mehr. Die Menschen im kleinen Dorf Tschassiw Jar, nur wenige Kilometer von der umkämpften Stadt Bachmut entfernt, sind angesichts der seit Monaten andauernden Gefechte verzweifelt.

Galina Lotsman, Anwohenrin:

»Ich war draußen, um Brot zu kaufen, mein 66-jähriger Mann hat im Garten gearbeitet, währenddessen gab es einen Angriff. Neulich ist wieder eine Granate in unserer Nähe eingeschlagen. Unser Haus und unser Hab und Gut wurden zerstört.«

Pausenlos fallen Schüsse, sind die Einschläge von Granaten zu hören. Trotzdem müssen die Menschen vor die Tür, um lebenswichtige Hilfsrationen abzuholen. Raketen oder Granaten könnten sie ohnehin jederzeit treffen – ob sie sich in ihren Häusern verschanzen oder nicht.

Elena, Anwohnerin:

»Wir danken ihnen von Herzen. Vielen Dank, dass sie uns Brot gebracht haben. Wenigstens haben wir etwas bekommen. Ohne sie wüssten wir nicht, was wir tun sollten.«

Die »Schlacht um Bachmut« ist die längste und blutigste seit Beginn der russischen Offensive vor mehr als 13 Monaten. Wohl nirgendwo sonst sterben derzeit so viele Soldaten wie in der Stadt und ihrer Umgebung – russische wie ukrainische.

Der von Moskau eingesetzte Chef der besetzten Region Donezk veröffentlichte am Montag in seinem Telegram-Kanal Videoaufnahmen eines Besuchs in Bachmut. 75 Prozent des Stadtgebiets seien seiner Darstellung nach in russischer Hand.

Denis Puschilin, von Russland eingesetzter Chef von Donezk:

»Es gibt ein formelles Zeichen, dass die Stadt jetzt eingenommen wurde: die Flagge, die über dem Regierungsgebäude in der Stadt gehisst wurde. Aber es handelt sich um ein Symbol, nicht um eine Tatsache. Zu sagen, dass die Stadt vollständig unter unserer Kontrolle sei, wäre verfrüht. Im westlichen Teil von Bachmut wird weiterhin heftig gekämpft.«

Offensichtlich soll Puschilins Auftritt die offizielle russische Einschätzung der Situation in Bachmut stützen. Die Stadt hat mittlerweile für beide Seiten eine hohe symbolische Bedeutung erlangt.

Das ukrainische Militär betont dagegen immer wieder, die Ukraine habe die Lage unter Kontrolle und kenne die russischen Absichten. Die ukrainischen Soldaten würden der Offensive der Russen »heldenhaft« standhalten und hätten es geschafft, die Söldnertruppe Wagner zu zermürben.

Moskau sagt, man rücke weiter in Bachmut vor. Auch Jewgeni Prigoschin, Chef der Wagner-Söldner, hatte zuletzt von einer Schwächung der ukrainischen Einheiten gesprochen – auch durch den Wegfall von Versorgungskorridoren. Durch Tschassiw Jar führt eine dieser wichtigen Routen der ukrainischen Armee Richtung Bachmut.

Viktor, Anwohner:

»Die ganze Region hier ist betroffen. Es sind vielleicht nur noch zehn Prozent der Gebäude intakt. Alle anderen Gebäude wurden nicht nur einmal von Raketen getroffen. Die Zerstörung hier ist die gleiche wie in Bachmut. Ich bin ein Stück mit dem Rad gefahren und habe gesehen, dass die Häuser völlig zerstört sind.«

Die ukrainische Führung betont, die strategische wichtige Stadt Bachmut nicht aufgeben zu wollen. Dadurch solle ein weiterer Durchbruch der russischen Truppen ins Landesinnere verhindert werden. Russland verfolgt in dem Krieg unter anderem das Ziel, die gesamte Region Donezk einzunehmen.