Häuserkampf in Bachmut, im Osten der Ukraine. Dieses vom ukrainischen Militär veröffentlichte Filmmaterial zeigt die Verteidigung der heftig umkämpften Stadt.

In der Umgebung der Industriestadt hat die Ukraine Artillerie positioniert, die die Angriffe russischer Truppen aufhalten soll – trotz Minusgraden und schwindender Munition.

Taras Dzioba, Presseoffizier der Brigade:

»Wie sie es schaffen, vorzurücken? Sie tun es durch massive Angriffe mit vielen Männern. Wenn der Feind auf unsere Stellungen stößt, und es sind viele, dann mit viel Feuerkraft. Unsere Infanterie muss sich dann in günstigere Stellungen zurückziehen.«

Der Eindruck des Soldaten deckt sich mit den jüngsten Aussagen des US-amerikanischen Verteidigungsministeriums: Russland verlege »weiterhin eine große Anzahl von Truppen« an die Front. Diese seien »schlecht ausgerüstet und schlecht ausgebildet«. Dennoch haben sie durch ihre schiere Überzahl im Januar die nahegelegene Kleinstadt Soledar erobert – wenn auch unter horrenden Verlusten.

Myron, Kommandeur:

»Sie schicken jede Menge Soldaten. Ich glaube nicht, dass sie so auf Dauer weiter angreifen können. Es gibt Orte, an denen sich die Leichen einfach stapeln. Dort sind Gräben, wo... Sie evakuieren ihre Verwundeten oder Gefallenen einfach nicht. Sie lassen sie einfach dort liegen und schicken immer weitere Wellen an Menschen.«

Russlands Invasionstruppen versuchen seit Monaten verbissen, Bachmut einzunehmen. Der ukrainische Präsident Selenskyj nannte die Stadt jüngst »unsere Festung«, der Chef der russischen Söldnertruppe Wagner hingegen bezeichnete sie als ein »neues Stalingrad«.

Jewgeni Prigoschin, Chef der Wagner-Gruppe:

»Ich denke wir werden es schaffen, Bachmut im März oder April einzukreisen. Aber es ist sehr schwer einzuschätzen. Es hängt auch davon ab, was die ukrainischen Streitkräfte unternehmen. Sie bekommen jetzt neue Waffentypen. Aber ich bin hundertprozentig sicher, dass wir die Leopard-Panzer zerstören werden. Wir werden uns überlegen, wie wir sie in Brand setzen können. Das ist ein weiterer sehr wichtiger Faktor.«

Bachmut, in der einst rund 70.000 Einwohner lebten, ist durch Kämpfe und Raketenangriffe schwer gezeichnet. Fast 90 Prozent der Einwohner sind aus Sicherheitsgründen evakuiert worden, die übrigen Menschen leben von verteilten Hilfsgütern.

Viele Experten sind sich einig, dass eine Eroberung der Stadt so gut wie keine strategische Relevanz für den Kriegsverlauf haben würde. Sie hätte vor allem symbolische Bedeutung. Kiew glaubt, Russland habe die Angriffe zuletzt verstärkt, um Bachmut schnell einzunehmen – noch vor dem Jahrestag des Einmarsches.