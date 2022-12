Medaillen für den Dienst an der Front: Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj besuchte am Dienstag überraschend Soldaten in der östlichen Stadt Bachmut und zeichnete sie aus.

Wolodymyr Selenskyj, Präsident Ukraine: "Ich bin Ihnen sehr dankbar für Ihre Kraft und Motivation. Wir verstehen, dass die Situation an der Front anders sein kann. Aber hier gibt es Menschen, die das Land auf ihren Schultern tragen."

In den letzten Wochen hatte es in Bachmut heftige Kämpfe gegeben, wie etwa auf diesen von der Agentur Reuters anhand von Satellitenbildern verifizierten Drohnenaufnahmen zu sehen. Russische Streitkräfte, darunter auch Söldner der privaten Wagner-Gruppe, haben in den letzten Tagen ihr Bombardement auf die Stadt intensiviert. Selenskyj hielt eine Schweigeminute für die Gefallenen ab, während in der Ferne Explosionen zu hören waren.

Wolodymyr Selenskyj, Präsident Ukraine: "Es geht nicht um den Donbas. Hier im Donbass verteidigen Sie die gesamte Ukraine. Denn nach dem Donbas könnten sie das Gleiche in anderen ukrainischen Städten tun. Sie wollen alles auslöschen, was mit der Ukraine zu tun hat. Dessen bin ich mir zu 100 Prozent sicher. Deshalb tragen Sie die Verteidigung der gesamten Ukraine auf Ihren Schultern, nicht nur die Verteidigung des Donbas."

Die Kämpfe um Bachmut halten an. Russland könnte versuchen, durch die Kontrolle über Bachmut zu größeren ukrainischen Städten vorzustoßen. Nach Angaben des Gouverneurs der Region leben nur noch weniger als 12.000 Einwohner in der Stadt, die vor dem Krieg mehr als 80.000 von ihnen zählte.