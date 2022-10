Annalena Baerbock (Grüne) hat sich entsetzt über die Vorfälle an der Teheraner Scharif-Universität geäußert. Es sei »kaum zu ertragen, was an der Sharif-Universität in Iran passiert«, schrieb Baerbock am Montag im Internetdienst Twitter. Zugleich äußerte sie Bewunderung für die dort Protestierenden: »Der Mut der Iraner*innen ist unglaublich.«